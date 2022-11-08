Бишкек, 8 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Доходы республиканского бюджета Киргизии с учетом грантов госинвестиций в 2023 году запланированы на уровне 322 млрд 766 млн сомов (238 млрд 838 млн рублей) или 34,8% к ВВП. Об этом заявил министр финансов Алмаз Бакетаев, выступая на бюджетных слушаниях.

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По словам высокопоставленного чиновника, расходы республиканской казны без учета финансовых активов в этот период достигнет 344 млрд 29 млн сомов (254 млрд 572 млн рублей) или 37,1% ВВП.

«Таким образом, дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 21 млрд 263 млн сомов (15 млрд 734 млн рублей) или 2,3% ВВП», — подчеркнул глава Минфина.

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