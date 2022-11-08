Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Интерес покупателей к приобретению загородной недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2022 года снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 8 ноября в пресс-службе консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Алена Соколова ИА REGNUM Коттеджи

Согласно оценке аналитиков, с июля по сентябрь текущего года в мегаполисе и области было продано 1,8 тыс. коттеджей, участков земли и таунхаусов.

«Это на 43 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. С начала года было продано 6,5 тыс. таких объектов, что на 28 процентов меньше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении.

Спад интереса покупателей в компании объясняют общей неопределенностью, из-за чего люди стали более взвешенно подходить к покупке загородных лотов. Кроме того, на спрос повлияли и высокие цены, а также низкий объем ввода новых предложений.