Кемерово, , 17:09 — REGNUM В Кемерове конкурс по отбору кандидатов для участия в выборах мэра завершился победой восьми претендентов. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на секретаря конкурсной комиссии Инну Алферову.

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По данным СМИ, в кемеровском отделении «Единой России» подтвердили, что от партии выдвинут временно исполняющий обязанности мэра Кемерова Дмитрий Анисимов. Кроме того в выборах будут участвовать два депутата горсовета — Алексей Помошников и Максим Неволин, а также директор кемеровской школы №52 Александр Смирнов.

Среди кандидатов — жители Кемерова и других кузбасских городов. Все поданные заявки признаны соответствующими. Теперь кандидатам предстоит на заседании горсовета 10 ноября представить свои программы.

Напомним, 19 сентября 2022 года стало известно, что мэр Кемерова Илья Середюк досрочно покидает пост и займёт должность председателя правительства Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности главы города с 23 сентября был назначен Дмитрий Анисимов.

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