Бишкек, 8 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии одобрило решение об упрощении системы выдачи вида на жительство иностранным гражданам, которые вкладывают деньги в экономику республики. Власти объясняют такую инициативу желанием увеличить приток прямых иностранных инвестиций и улучшить инвестиционную привлекательность страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Кабинет министров решил сократить срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранцев, вложивших свыше 10 млн сомов (7,4 млн рублей) в экономику Киргизии.

При этом вид на жительство будет выдаваться им без обязательного проживания на территории республики не менее шести месяцев до подачи заявления.

Исключение составят граждане стран, граничащих с Киргизией. Для них такая льгота не предусмотрена.

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