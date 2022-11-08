В Киргизии упростят получение вида на жительство иностранным инвесторам
Бишкек, 8 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии одобрило решение об упрощении системы выдачи вида на жительство иностранным гражданам, которые вкладывают деньги в экономику республики. Власти объясняют такую инициативу желанием увеличить приток прямых иностранных инвестиций и улучшить инвестиционную привлекательность страны.
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Кабинет министров решил сократить срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранцев, вложивших свыше 10 млн сомов (7,4 млн рублей) в экономику Киргизии.
При этом вид на жительство будет выдаваться им без обязательного проживания на территории республики не менее шести месяцев до подачи заявления.
Исключение составят граждане стран, граничащих с Киргизией. Для них такая льгота не предусмотрена.
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