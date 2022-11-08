Анкара, 8 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Российский газ, поставляемый в Турцию, власти республики начали частично оплачивать в рублях, передаёт 8 ноября TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, было достигнуто соответствующее соглашение и «частичная оплата уже началась». «Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — сообщил Донмез.

Напомним, соответствующее соглашение руководства России и Турции существует с середины сентября. Речь идёт о 25%-й оплате в рублях российского газа, поставляемого в Турцию.