Турция начала рублёвую оплату российского газа
Анкара, 8 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Российский газ, поставляемый в Турцию, власти республики начали частично оплачивать в рублях, передаёт 8 ноября TRT Haber.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, было достигнуто соответствующее соглашение и «частичная оплата уже началась». «Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — сообщил Донмез.
Напомним, соответствующее соглашение руководства России и Турции существует с середины сентября. Речь идёт о 25%-й оплате в рублях российского газа, поставляемого в Турцию.