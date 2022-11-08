Астана, 8 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Перед тем, как объем транзита в Иран из одного миллиона тонн в год превратится в четыре миллиона, Казахстану нужно решить ряд внутренних проблем. Такое мнение ИА REGNUM высказала генеральный директор ТОО TLK-Media (Казахстан) Жанна Исингарина.

Trading-china.ru Грузоперевозки

Напомним, в конце октября Казахстан и Иран договорились «подписать меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области транспорта и транзита». Иран призывает Казахстан облегчить транзит грузов в Иран по маршруту Китай — Казахстан — Туркмения.

ИА REGNUM: Казахстан и Иран согласовали три вопроса: цифровизацию таможни, выравнивание тарифов и выдачу виз бизнесменам. На Ваш взгляд, это основные препятствия, мешающие развитию транзита и торговли, или же это больше «пристрелочные» соглашения перед началом строительства инфраструктуры в Иране?

Жанна Исингарина: Цифровизация таможни и выравнивание тарифов — одни из первых и, без сомнения, важных препятствий, решение которых повлечет за собой обсуждение остальных вопросов, возникающих в ходе реализации столь масштабного нового направления развития.

Текущие договоренности с Ираном — не просто возможности развития транспортно-логистической сферы. За ними стоит нечто больше, чем переориентация торговых потоков. Это в первую очередь, возможность насыщения нашего рынка, развития экспорта, и, конечно, транзит. Эти возможности открываются для всех заинтересованных стран.

Если говорить коротко и в целом, то да — это «пристрелочные» соглашения перед началом строительства инфраструктуры в Иране.

Читайте также: Россия окончательно повернет на Восток до конца 2022 года — мнение

Текущие объем транзита составляет один млн тонн в год, в планах — увеличение до четырёх млн тонн в год. Это реальные цифры, и что нужно сделать, чтобы их достичь?

Цифры реальные. И не только при реализации соглашений с Ираном, но и при решении многих внутренних задач. Одна из них — назначение координатора институциональных решений. Комитет транспорта в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в существующем формате и с имеющимися полномочиями не может организовать эффективное межведомственное взаимодействие для определения четких правил. Нет программ, нет стратегии. Их и не может быть без совместных усилий разных министерств. Ведь «Казахстан темир жолы» не в состоянии решать те вопросы, которые находятся в компетенции правительства.

Предполагаю, что такая неслаженность системы приведет к локальным решениям точечных проблем на местах. Для налаживания полноценной работы может, в конце концов, подключиться президент Казахстана.

После его поручений может начаться «тушение пожара», налаживание системы и доведения цифр по объемам до заявленных. Мне бы хотелось, чтобы это произошло не вопреки, как с цифрой 1 миллион, а на понятной основе. Мне бы хотелось, чтобы наращивание объема транзита стало естественным следствием работающей системы и результатом решения проблем в отрасли.

Нужно взаимодействие пограничных, таможенных, фитосанитарных служб, вложения в инфраструктуру: строительство и ее поддержание, полное обновление взаимодействия с собственным бизнесом и т.д. Работы много. Но ее сделать реально.

Материалы по теме: Россия не должна тратить свои резервы, чтобы развлекать Иран: интервью