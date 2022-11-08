Ясиноватая, ДНР, 8 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. ВСУ 8 ноября обстреляли электроподстанцию в Ясиноватой, сообщил 8 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

Город частично обесточен, отметил он.

Военкор Георгий Медведев в свою очередь сообщил, что Ясиноватая весь день подвергается обстрелам, целью становятся исключительно мирные районы города.

Ранее власти ДНР сообщили, что 8 ноября вооружённые формирования киевского режима обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, а также Горловку, Троицкое и Ясиноватую.