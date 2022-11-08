Вашингтон, 8 ноября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Американский производитель чипов Nvidia выпустил для продажи Китаю новые усовершенствованные чипы, которые обходят недавно принятые ограничения США на экспорт, направленные на сдерживание передовых технологий китайцев, сообщает 8 ноября Reuters.

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Представители Nvidia сообщили агентству Reuters, что китайские продавцы компьютеров уже рекламируют новые, усовершенствованные чипы под названием A800, которые соответствуют новым торговым правилам США.

Компания также заявила, что ограничения на экспорт могут обойтись ей в сотни миллионов долларов.

Напомним, что ранее Китае раскритиковали США за введение запрета на экспорт ряда чипов в Китай. Администрация президента США Джо Байдена приказала разработчикам чипов, таким как Nvidia и AMD, прекратить экспорт некоторых видов продукции в Китай и Россию из-за опасений, что некоторые графические процессоры будут использованы китайскими военными.

Главный аналитик Шанхайского центра промышленных исследований заявил, что целью США является сдерживание развития высокотехнологичного сектора Китая, чтобы сохранить свою гегемонию. Он сказал, что действия США направлены на сдерживание достижений в таких областях, как суперкомпьютеры, высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.