Элиста, 8 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Калмыкии успешно проведена комплексная проверка технического состояния и готовности к работе системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве цифрового развития 8 ноября.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

Запуск электросирен и громкоговорителей с подачей сигнала «Внимание всем!» был произведён в 10:40 мск во всех районах Калмыкии и Элисте. Для передачи сигналов были также использованы телевизионные каналы и радиостанции.

К проведению учений по гражданской обороне жители Калмыкии отнеслись спокойно, уточняют власти. Служба «112» наплыва звонков во время учебной тревоги не зафиксировала.