Челябинск, 8 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Челябинске за январь–октябрь жилищные условия улучшили 294 жителя аварийных домов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

ИА REGNUM Челябинск

Всего из 26 домов, признанных аварийными, были переселены 146 семей. Общая площадь расселённых жилых помещений составила примерно 5,2 тыс. кв. метров.

90 семей перебрались в новое жильё, ещё две — во вторичное. А 54 предпочли получить денежную компенсацию.

В мэрии отмечают, что сейчас ведётся переселение граждан из 18 аварийных многоквартирных домов. Из них четыре дома расселят к концу года.