Приштина, Сербия, 8 ноября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 ноября заявил, что массовые отставки сербских служащих властных структур, управляемых из Приштины, были скоординированы Белградом.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич предпринимает все более и более серьезные усилия по дестабилизации ситуации в Косово с целью сорвать реализацию инициативы Франции и Германии, согласно которой Сербия согласится на вступление Косово в ООН, не признавая его, в обмен на ускоренное вступление в ЕС.

По словам Курти, перед тем, как санкционировать массовые отставки сербских чиновников в Косово, Вучич провел встречу с послами России и Китая.