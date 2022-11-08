Рим, 8 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В период с 2006 по 2022 годы число молодых граждан Италии, покидающих страну, выросло почти в два раза, на 87%, передают 8 ноября национальные СМИ со ссылкой на исследование конференции католических епископов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Еще выше (+94,8%) показатель среди молодых женщин, отметили авторы исследования. К настоящему времени уже почти 10% жителей страны живут за ее пределами (5,8 миллиона человек из 58,9 миллионов).

Основной причиной эмиграции является сложность в поиске постоянной высокооплачиваемой работы, полагают эксперты. К аналогичным выводам пришел в своем комментарии к итогам исследования и президент страны Серджо Маттарелла.