Москва, 8 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре 2022 года увеличился в рублях, но сократился в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Согласно данным ведомства, за месяц объём ФНБ вырос на 582 млрд рублей и по состоянию на 1 ноября составил 11 трлн 374,1 млрд рублей, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

При этом в долларах объём ФНБ сократился на $3,133 млрд — до $184,841 млрд.

Напомним, на 1 января 2022 года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,565 трлн рублей (10,4% прогнозируемого ВВП), или $182,59 млрд в долларовом эквиваленте.