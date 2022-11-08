Москва, 8 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский транслирует свою идеологию, ставя условия для переговоров с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский озвучивает те идеи, которые будут основной идеологической стратегией его команды либо в урезанном формате в Западной части [территории бывш. УССР], либо его команды в изгнании. Это то, что ляжет в правление Зеленского завтра, уже после завершения СВО и после освобождения [территории бывш. УССР] от киевского режима. Стоит отметить, что точно так же говорили его идейные предшественники, когда, к примеру, в годы Гражданской войны предлагали карту великой [УССР], куда включались территории вплоть до Кавказа. Это была идеологема, которая на протяжении века являлась доминирующей сначала в среде [киевской] эмиграции, а затем в среде действующей [киевской] власти», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Зеленский делает такой же шаг по формированию определённого идеологического восприятия, которое он будет сохранять, а его преемники — продолжать педалировать на международных площадках», — уверен Антон Бредихин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы киевского режима, условий для начала переговоров с Россией как минимум пять: восстановление территориальной целостности территорий б. УССР с возвратом присоединенных к РФ территорий; уважение к ООН; компенсация всех убытков; наказание каждого военного преступника; гарантии, что это больше никогда не повторится.

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