Мадрид, 8 ноября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Сальвадор примет для посещения своих тюрем представителей Организации Объединенных Наций и других организаций, следящих за соблюдением прав человека в мире. Об этом заявил вице-президент страны Феликс Ульоа на Форуме новой экономики в Мадриде, пишет Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

По его словам, такие визиты уже проходили, и доказательством этого является мониторинг, проводимый Международным Красным Крестом.

Среди других организаций, которые войдут в сальвадорские участки, — Межамериканская комиссия по правам человека, которая также будет присутствовать на судебных слушаниях по делам около 57 000 человек, арестованных за предполагаемое членство в сальвадорских бандах,

Что касается прозрачности в этом вопросе, вице-президент сказал, что «ответ будет положительным [на разрешение посещений], и мы не только готовы открыть тюрьмы для любой инспекции любой международной организации, но и уже открывали их в рамках соглашения с Международным комитетом Красного Креста».

Ульоа призвал международные организации посетить Сальвадор вместо того, чтобы, по его словам, повторять то, что им говорят СМИ, которые он назвал «оппозиционной прессой», и правозащитные организации, якобы связанные с оппозиционными партиями.

Чиновник раскритиковал организации за то, что они бьют тревогу в связи с 52 смертями, в то время как, по его словам, в 2018 году в тюрьмах произошло 211 смертей, «и никто не поднял голос».

Критика ситуации с правами человека в Сальвадоре прозвучала после задержания 56 847 человек, обвиненных в принадлежности к бандам. По словам правозащитников, многие из задержанных не имеют отношения к бандам. Правозащитные организации зарегистрировали 4 071 жалобу на предполагаемые нарушения прав человека, произвольные аресты невинных людей, жестокое обращение, пытки, угрозы и смерть в пенитенциарных учреждениях.