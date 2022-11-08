Москва, 8 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «этнокультурный туризм», внесла в Госдуму группа депутатов от думской фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки предусмотрены в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Авторы инициативы предлагают считать этнокультурным туризмом совокупность видов туризма, связанную с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов, включающую в себя этнический, этнографический, эколого-этнографический, антропологический или этнопознавательный туризм.

В сопроводительных материалах парламентарии обратили внимание на то, что особенности деятельности по организации этнокультурного туризма, сохранению и развитию этнокультурных туристических ресурсов, формированию, продвижению и реализации этнокультурного туристического продукта, механизмов защиты прав представителей различных национальностей и других этнических общностей в процессе осуществления этнокультурного туризма пока не нашли прямого отражения в российском законодательстве.