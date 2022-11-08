Казань, 8 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Татарии двух бывших заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк», бывшего директора ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс», а также двух бывших начальников управлений вышеназванных организаций обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка в Казани

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые организовали недобросовестное консультирование в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк» вкладчиков банков (всего 1746 человек). При этом им не сказали о наличии значительных рисков в инвестиционной деятельности по предлагаемой услуге, чем ввели в заблуждение и создали условия для понуждения к заключению договора с дочерней фирмой ПАО «Татфондбанк» — ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс». На самом деле услуга не отвечала интересам вкладчиков из-за высокого риска утраты стоимости облигаций «Татфондбанка», которые приобретались гражданам по договору. Вкладчикам договор для ознакомления не предлагали, консультанты трактовали его условия искаженно. В результате им продавали невостребованные на рынке биржевые облигации.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млрд рублей. Свою причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM передавало, что бывший председатель правления ПАО «Татфондбанк», экс-депутат Госсовета РТ Роберт Мусин предстанет перед судом по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Свою причастность к совершению преступления обвиняемый не признает.

Читайте также: Экс-главе «Татфондбанка» предъявлено новое обвинение