Челябинск, 8 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Челябинской области бюджет региона 2023 года будет социально ориентированным, как и в предыдущие годы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Чиновник отметил, что более 70% расходов будут направлены на социально значимые статьи. Предстоит обеспечить все выплаты и меры поддержки. В том числе помощь военнослужащим, семьям мобилизованных и поддержку муниципалитетов.

«Конечно, проиндексируем все социальные выплаты», — резюмировал чиновник.

Добавим, также в бюджете будут заложены средства на оказание помощи подшефным территориями Донецкой Народной Республики — Волновахе и Ясиноватой. Проект бюджета уже внесён в региональное Заксобрание.

Как сообщало ИА REGNUM, с учётом корректировок на конец октября в бюджете 2022 года имелся дефицит в размере 64,3 млрд рублей. Доходная часть составляла 222,7 млрд, а расходная — 286, 9 млрд.