Симферополь, 8 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 8 ноября в 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня в 16:00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по автомобильно части Крымского моста было приостановлено в 04:00 8 ноября с целью проведения технологических работ.