Вашингтон, 8 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В США призвали все государства-члены ООН, особенно постоянных членов Совета Безопасности, соблюдать принципы Устава организации. Об этом 7 ноября в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Соответствующий призыв прозвучал после того, как на прошлой неделе Россия и Китай заблокировали американскую резолюцию, предусматривающую наказание КНДР за недавние ракетные запуски, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Прайс акцентировал внимание на том, что в текущем году Пхеньян запустил 59 баллистических ракет, добавив, что каждый такой запуск угрожает региональному и глобальному миру и нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с партнёрами в Совете Безопасности и продолжать доводить до их сведения как публично, так и частным образом, что КНДР, которая чувствует, что может действовать безнаказанно, не в интересах Китая и не в интересах России», — сообщил представитель Госдепартамента.