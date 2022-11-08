Ярославль, 8 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области выявили проблемы в обеспечении безопасности в районных и городских школах. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

yarnews.net Обстановка рядом со школой, где произошло убийство

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве сотрудницы рыбинской школы № 43 на рабочем месте. После этого ЧП в регионе решили выборочно проверить учреждения на безопасность.

«Выявили ряд серьёзных недостатков. Будем проверять всех и без предупреждений. Сотрудники Росгвардии и полицейские проведут внеплановые выезды в школы, детские сады, больницы и другие соцобъекты», — сказал Михаил Евраев.

В случаях выявления нарушений руководители понесут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Глава региона заявил, что теперь контроль соблюдения норм безопасности будет постоянным.