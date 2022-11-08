Новосибирск, 8 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Ситуация, в которой новый премьер Великобритании Риши Сунак отказался общаться с Зеленским, выглядит весьма показательной и характерной. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Риши Сунак, остающийся верным принципиальным обязательствам своих предшественников на посту британского премьера, сегодня вынужденно сосредоточен на проблемах собственной страны, действуя в первую очередь как ответственный государственный управленец и финансовый менеджер. В этой ситуации слушать претензии и умножать обязательства, для выполнения которых у Британии объективно нет сегодня возможностей, едва ли благоприятно для имиджа и репутации нового премьера», — подчеркнул Бирюков.

Напомним, по информации киевских СМИ, Риши Сунак отказался общаться с Зеленским. Ранее же сообщалось, что Сунак в телефонном разговоре с Зеленским, пообещал, что Лондон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне.

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