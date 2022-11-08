Сунак не хочет портить имидж претензиями Зеленского — эксперт
Новосибирск, 8 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Ситуация, в которой новый премьер Великобритании Риши Сунак отказался общаться с Зеленским, выглядит весьма показательной и характерной. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.
«Риши Сунак, остающийся верным принципиальным обязательствам своих предшественников на посту британского премьера, сегодня вынужденно сосредоточен на проблемах собственной страны, действуя в первую очередь как ответственный государственный управленец и финансовый менеджер. В этой ситуации слушать претензии и умножать обязательства, для выполнения которых у Британии объективно нет сегодня возможностей, едва ли благоприятно для имиджа и репутации нового премьера», — подчеркнул Бирюков.
Напомним, по информации киевских СМИ, Риши Сунак отказался общаться с Зеленским. Ранее же сообщалось, что Сунак в телефонном разговоре с Зеленским, пообещал, что Лондон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне.
Читайте также: Сунак пообещал Зеленскому сохранить поддержку Британией Киева