Подгорица, 8 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Черногории перерабатывается только 1,8 процента бытовых отходов. Такие данные приводит Статистическое управление Монстата в исследовании «Образованные и переработанные отходы в Черногории в 2021 году». Годом ранее в стране перерабатывали 1% бытового мусора.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Из 297 тысяч тонн собранных бытовых отходов было переработано только 5,6 тысячи тонн.

Согласно сравнительным данным, в 2021 году Хорватия переработала 43 процента бытовых отходов, хотя к 2020 году планировалось переработать более 50 процентов. Такой же процент в Словении, в Сербии перерабатывается около четырех процентов бытовых отходов, а в Боснии и Герцеговине, по данным 2019 года, — один процент.