Выборг, Ленинградская область, 8 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Житель поселка Житково Выборгского района Ленинградской области Алексей Боткин погиб, защищая Донбасс, сообщил 8 ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Волевой, мужественный человек, он пошел сражаться добровольцем и отдал жизнь за Россию, за наших соотечественников на Донбассе, за мирное небо ― для всех нас», — высказал глава региона слова соболезнования семье героя, его близким, одноклассникам по Житковской школе.

С начала специальной военной операции России из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга не менее чем 48 жителей Ленинградской области.