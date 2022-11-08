Сеул, 8 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди страны Ким Гон Хи переехали в новую президентскую резиденцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что 8 ноября глава государства поехал на работу из новой резиденции.

Ранее новая резиденция президента была официальной резиденцией министра иностранных дел. Соотвествующие ремонтные работы были завершены в июле текущего года.

Известно, что переезд несколько раз откладывался из-за принятия дополнительных мер безопасности.