Глава Южной Кореи и первая леди переехали в новую резиденцию
Сеул, 8 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди страны Ким Гон Хи переехали в новую президентскую резиденцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Republic of Korea
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Сообщается, что 8 ноября глава государства поехал на работу из новой резиденции.
Ранее новая резиденция президента была официальной резиденцией министра иностранных дел. Соотвествующие ремонтные работы были завершены в июле текущего года.
Известно, что переезд несколько раз откладывался из-за принятия дополнительных мер безопасности.