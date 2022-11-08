Москва, 8 ноября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Обращение в Генпрокуратуру о признании Greenpeace нежелательной организацией направляют депутаты Госдумы, сообщил депутат Александр Якубовский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Сегодня, с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ», — отметил Якубовский в телеграм-канале.

Он также уточнил, что в текущем законодательстве об иностранных агентах, в том числе на основании решения Конституционного суда РФ, исключена возможность отнесения международных и иностранных организаций, включая их структурные подразделения, созданные на территории Российской Федерации, к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента.

В апреле с аналогичной просьбой в Минюст обращалось Российское экологическое общество.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». В Госдуме обратили внимание на отсутствие экоактивистов в зоне техногенной катастрофы.