Москва, 8 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Отношения России с Индией находятся в статусе особо привилегированного стратегического партнёрства. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Отношения с Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и имеют для нас первостепенное значение. Несмотря на давление западных стран, мы смогли сохранить интенсивность двустороннего взаимодействия и удовлетворены динамикой политического диалога с Индией», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства РФ.

По его словам, между странами с успехом развивается комплексное, многовекторное взаимодействие в области торговли и инвестиций, а также расширяется промкооперация по ряду направлений.