Мелитополь, 8 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Благодаря помощи жителей той части Запорожской области, которая ещё не освобождена от ВСУ, российская армия эффективнее действует в рамках спецоперации, заявил 8 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, российским военным уничтожать технику ВСУ помогают сведения, поступающие от жителей Запорожской области. Успехи российских военных объясняются не только точной стрельбой артиллеристов, ВКС РФ. Очень важен вклад «жителей той части Запорожской области, временно оккупированной шайкой нацистов, которые всё активнее помогают нашей армии».

По словам Рогова, люди «всё точнее дают целеуказания, координаты» бандеровских формирований, добавив: «Как бы разведка ни работала дистанционно, в первую очередь люди на месте знают, где, что находится, всячески помогают нам это определить и точно ударить по врагу».