Москва, 8 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит перенести срок исчисления действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

По действующему законодательству, федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается срок действия лицензии 5 лет и предусматривается продления ранее выданных лицензий, вступил в силу 11 января 2018. Законопроектом предлагается установить срок 1 июня 2018 года и таким образом срок переоформления таких лицензий наступит 1 июня 2023 года.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») пояснил, что по итогам мониторинга 65 регионов подтвердили необходимость продления ранее выданных лицензий.

«Практика показала, что во-первых, не был разработан порядок их продления. А во-вторых, в разных субъектах органы государственного жилищного надзора по-разному трактовали порядок проверок лицензиатов. Данные моменты нам необходимо нормативно отрегулировать, в том числе и с участием самих субъектов», — отметил депутат.