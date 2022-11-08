Кольмар, Франция, 8 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Российский дирижер Владимир Спиваков покинул пост художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального филармонического оркестра России Георгия Агеева.

Kremlin.ru Владимир Спиваков

По словам Агеева, с нового сезона Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре будет возглавлять новый худрук. В то же время не уточняется, кто именно займет место Спивакова.

Напомним, Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре был впервые организован в 1979 году и этого момента проводится ежегодно. С 1995 года постоянным руководителем Кольмарского музыкального фестиваля являлся Спиваков.