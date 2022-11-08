Херсон, 8 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Российские военнослужащие разбили врага на херсонском направлении. Об этом сообщили 8 ноября в администрации Скадовского района Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«ВДВ совместно с ВКС РФ разбили врага на Херсонском направлении, уничтожено большое количество техники, взяты в плен раненые брошенные ВСУшники. Враг отступил, вероятно всего в этом участке будет наращивать силы!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что ситуация на херсонском направлении прояснится уже в ближайшие дни. Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что наступление ВСУ на херсонском направлении «захлебнулось».