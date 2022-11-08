Джакарта, 8 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял генерального секретаря форума мира Абу-Даби (ОАЭ) в президентском дворце в Джакарте, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Прибытие генерального секретаря Аль-Махфуза подтвердило награду, присужденную президенту Джоко Видодо. Президент Индонезии получил международную премию мира имама Хасана Бен Али в 2022 году.

«Господин президент принял генерального секретаря форума мира Абу-Даби, а также посла ОАЭ в Индонезии», — заявил государственный секретарь президента Индонезии.

«Это, конечно, для нас, для президента Джоко Видодо, а также для всего индонезийского народа необычная награда. Это большая честь, потому что президенту доверяют как лидеру, который распространяет послание и культуру по всему миру», — отметил Аль-Махфуза.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии призывают все страны предпринять более решительные действия и сотрудничать в осуществлении различных мер по борьбе с изменением климата путем повышения амбициозности климатических целей.

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