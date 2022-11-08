Кишинёв, 8 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Право граждан Молдавии на протест нужно уважать, но не в случае тех протестов, которые в последнее время проходят в Кишинёве. Об этом на телеканале TV8 заявил вице-спикер парламента республики Михай Попшой.

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«Протестные настроения, которые сейчас подогреваются из «кульков» из-за границы и которые направлены на дестабилизацию ситуации, мы будем пресекать. С другой стороны, у граждан есть право на протест, это право конституционное и граждане этим правом пользовались до тех пор, пока не решили перекрыть бульвар Штефана чел Маре», — сказал Попшой.

Он добавил, что власти страны постараются ослабить протестные настроения, вызванные резким ростом тарифом на газ и электроэнергию. Принимается решение о выделении субсидий.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября ежедневно проходят массовые акции протеста, для сопровождения которых обычно привлекают большие силы полиции. По воскресеньям силовики стали практиковать выставление заслонов перед колоннами протестующих, направляющихся на согласованный митинг. Это приводит к стычкам с недовольными активистами.