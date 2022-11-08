Ливерпуль, Великобритания, 8 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выставил на трансфер сразу трёх игроков. Об этом 8 ноября сообщает портал Calciomercato.

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Речь идёт о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейд-Чемберлене и защитнике Натаниеле Филлипсе.

27-летний Кейта перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из немецкого «РБ Лейпциг» за €60 млн. В текущем сезоне он сыграл всего пять минут в матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити», сейчас он восстанавливается после травмы.

29-летний Окслейд-Чемберлен летом 2017 года перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Арсенала» за €38 млн. В сезоне 2022/23 он провёл на поле 15 минут в двух матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

25-летний Филлипс является воспитанником «Болтона». В 2016 году он стал игроком «Ливерпуля», но с тех пор провёл за команду всего 25 матчей. Большую часть времени он провёл в арендах.

Ранее сообщалось, что владеющая «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group (FSG) приняла решение о продаже футбольного клуба.