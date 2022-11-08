Сеул, 8 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Южнокорейский лунный аппарат «Данури» дважды отправил тексты и изображения из космоса на Землю, успешно завершив испытания по передаче данных на большие расстояния. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

NASA Лунный кратер

Отмечается, что данные были переданы 25 августа и 28 октября с расстояния 1,21 млн и 1,28 млн километров от Земли.

Орбитальный аппарат использовал собственное космическое интернет-устройство, которое разделяет данные и отправляет сигнал на наземные приёмники через Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Во время первого теста, проведённого Институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI), аппарат отправил музыкальное видео группы BTS на песню «Dynamite». 28 октября ETRI отправил сообщение «Данури», которое он вернул обратно в институт.

Известно, что министерство также опубликовало изображения Луны, которые орбитальный аппарат делал каждый день с 15 сентября по 15 октября с помощью камеры высокого разрешения.

«Танури» был запущен в августе с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. В настоящее время он находится на пути к Луне по баллистической траектории, которая ведёт аппарат к Солнцу, а затем возвращает на лунную орбиту. Данный маршрут более экономичен, чем полёт прямо к Луне, поскольку используется гравитация Солнца. Планируется, что «Танури» прибудет на Луну в конце декабря.