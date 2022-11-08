Москва, 8 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Абсурдом назвал глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев условия Зеленского для переговоров.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

«Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией… Разве это не абсурд?» — отметил Бондарев в телеграм-канале.

Сенатор дал ответы на выдвигаемые требования Киева.

«Восстановление территориальной целостности? Так именно это мы и сделали, вернув Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. Это исконно российские территории, которые в 90-е годы были незаконно отчуждены», — указал Бондарев.

«Возмещение всех убытков, нанесённых спецоперацией по защите Донбасса? Так может, неуважаемый г-н Зеленский, вы начнёте с себя и начнёте платить репарации российской стороне за разрушения, которые [Киев] произвел на Донбассе за 8 лет, начиная с 2014 года?» — рассуждает парламентарий.

«Уважение к Уставу ООН — неужели Зеленский и его приспешники проявили именно его, когда нарушили Минские соглашения, начали обстрелы и бомбёжки мирных городов и сёл?» — добавил Бондарев.

Отдельно сенатор остановился на пункте о наказании каждого военного преступника и гарантиях, что это не повторится.

«Конечно, каждый военный преступник, будь он военнослужащий ВСУ или просто нацик из добровольческого формирования, предстанет перед военным судом и получит наказание по заслугам. Мы именно к этому и стремимся», — сказал Бондарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы киевского режима, условий для начала переговоров с Россией как минимум пять: восстановление территориальной целостности территорий б. УССР с возвратом присоединенных к РФ территорий; уважение к ООН; компенсация всех убытков; наказание каждого военного преступника; гарантии, что это больше никогда не повторится.