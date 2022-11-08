Анкара, 8 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Турции активно ведутся работы по строительству атомной электростанции «Аккую». Об этом в интервью телеканалу TRT Haber сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.

miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

Читайте также: В Карелии изготовили элементы для АЭС «Аккую»

«Работы там идут очень активно, там 25 тысяч человек занимаются этим», — уточнил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что АЭС «Аккую» планируется запустить в конце 2023 — начале 2024 года. Он также добавил, что Анкара намерена работать с Москвой по строительству как минимум ещё двух атомных электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москве и Анкаре удастся выполнить договорённости по строительству АЭС «Аккую» и запустить первый энергоблок к столетию Турецкой Республики. Российский лидер подчеркнул, что работа идёт по плану, на стройплощадке трудятся 20 тысяч человек. По словам Путина, в мае 2023 года планируется завезти на АЭС ядерное топливо, что позволит зафиксировать очередной этап работы по этому направлению.

Ранее по теме: Работы на АЭС «Аккую» продолжатся в ускоренном темпе — минэнерго Турции

Напомним, что первую в Турции АЭС «Аккую» строят по межправительственному соглашению от 2021 года между Анкарой и Москвой. Проект полностью финансирует Россия. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырёх блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год.