Москва, 8 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. С мнением экспертов о том, что в России может оказаться дефицит рабочих и инженеров, стоит согласиться, так как, действительно, молодёжь вставать к станку не желает, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«За 30 лет число молодых людей, занятых на производстве, снизилось в четыре раза, хотя уровень оплаты труда ничуть не ниже. И причины зачастую в стереотипах главный из которых: физический труд часто связан со сложными условиями работы и низкой зарплатой.

К тому же считается, что в эту сферу идут только те, у кого нет карьерных амбиций и высшего образования. Поэтому рынок переполнен белыми воротничками, а компании буквально борются друг с другом за рабочий персонал.

Есть и другая причина — высокий уровень «серых» зарплат, по некоторым оценкам он может достигать уже 45%, что не устраивает соискателей.

Согласно данным Росстата, в 2018 году потребность в квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных занятий в работниках для замещения вакантных рабочих мест в обрабатывающих отраслях от общей потребности составляла 45,9%, неквалифицированных — 9,99%.

В 2021 году это соотношение не изменилось, но выросло абсолютное значение. Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места во II квартале 2022 года достигла 223,3 тысячи человек (+6%), увеличившись за квартал почти на 23 тысячи. Для сравнения, во II квартале 2021 года потребность составляла 197,5 тыс. человек, а в первом — 166,9 тыс. человек», — пояснила эксперт.

Ожидается, в 2023 году в России вырастет конкуренция среди работодателей за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

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