Белград, 8 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Решение о приостановке работы в органах власти сепаратистского Косово сербы, проживающие в южном крае, приняли в ответ на политику насилия премьер-министра Косово Альбина Курти и отказ от обязательств по Брюссельскому диалогу. Об этом заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 8 ноября в Белграде во время встречи с послом Греции в Сербии Йоргосом Диакофотакисом.

kim. gov. rs Петар Петкович

Петкович рассказал греческому дипломату о том, что албанские сепаратисты в Приштине обессмыслили Брюссельский диалог, а их последние решения поставили сербов в Косово и Метохии «на грань выживания», передает агентство «Танюг».

Напомним, что 6 ноября в Косовской Митровице прошла масштабная акция протеста сербов, которые не желают менять свои автомобильные номера, выданные Республикой Сербией, на номера сепаратистского Косово. Альбин Курти отказался продлить срок перерегистрации автомобилей. Теперь автомобилисты с сербскими номерами получают предупреждения, а с 21 ноября им будут выписывать штрафы.