Грозный, 8 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Правительство РФ направит в 2022 году дополнительно Чечне и Кабардино-Балкарии более 33,5 млн рублей. Денежные средства пойдут на защиту населения от наводнений и негативного воздействия вод, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, Чечне выделено 26,5 млн рублей на работы по регулированию русла и углублению дна на реке Хулхулау в селе Автуры. Кабардино-Балкария получила 7 млн рублей на руслорегулировочные работы на реке Черек в селе Псынабо.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года правительство РФ уже подписало документ о выделении Чечне 58 млн рублей на досрочное завершение берегоукрепительных работ на реке Хулхулау в поселке Автуры. Благодаря этим работам обезопасят условия проживания почти 500 жителей. Всего республике в 2022 году было предоставлено 255 млн рублей на укрепление берегов рек.