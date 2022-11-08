Кишинёв, 8 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Сотрудники автотранспортных предприятий Молдавии начнут выходить на акции протеста в Кишинёве из-за «злоупотреблений» со стороны полиции и налоговой службы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Ассоциации работодателей автотранспортных предприятий.

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Претензии связаны с тем, как правоохранители противодействуют проведению акций протестующими по воскресеньям. Из-за этого водители автобусов не могут ездить по своим маршрутам.

Сообщается, что пока запланированы два флешмоба. Одну акцию проведут возле представительства Евросоюза в Молдавии, а вторую — возле здания главного инспектората полиции. Перевозчики подчёркивают, что они не поддерживают протестующих, а лишь отстаивают свои интересы.

Напомним, с середины октября полиция Кишинёва начала препятствовать проведению протестных митингов, которые партия «Шор» организовывает с 18 сентября. Акции согласовывают с мэрией, но в эти дни полиция перекрывает все пути к месту проведения акции. Митинги проходят на перекрёстках, при этом действия правоохранителей провоцируют стычки с активистами.