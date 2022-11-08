Лондон, 8 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Угрозу для здоровья жителей Британии создают отключённое отопление, закрытые окна и использование каминных печей для уменьшения счетов за электроэнергию. Такое мнение 8 ноября высказала ведущий эксперт по контролю за вентиляцией и распространению инфекций профессор британского университета Лидс Кэт Ноакс в эфире телеканала Sky News.

Tempus Печь-буржуйка

Как указала эксперт, названные меры энергосбережения ведут к снижению вентиляции, в результате чего растёт уровень загрязнения воздуха в помещениях.

«Меня очень беспокоит, что некоторые вещи, которые делают люди, на самом деле имеют усугубляющий эффект… Например, если вы находитесь дома, не включаете отопление и не открываете окна, вы не только снижаете вентиляцию, но вы также создаете условия, при которых вы можете получить больше влаги и плесени, что может косвенно повлиять на ваше здоровье», — сказала она.

При этом Ноакс уточнила, что имеются доказательства того, что риск распространения различных инфекционных заболеваний растёт в плохо проветриваемых помещениях.

«Мы вдыхаем около 14 тысяч литров воздуха каждый день. Многое, чему мы можем быть подвержены, происходит из того, чем мы дышим. Около 90% времени мы находимся в помещении — это может быть ваш дом, рабочее место, школа, транспорт и социальная среда», — пояснила эксперт.

Отметим, Лидс Кэт Ноакс ранее являлась одним из советников научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании в период пандемии COVID-19.