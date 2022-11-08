Уфа, 8 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны в одном из сел Башкирии намерены открыть 9 мая 2023 года. Об этом 8 ноября сообщил глава администрации Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

Он напомнил, что в селе Зигаза специалисты ремонтируют памятник участникам Великой Отечественной войны.

«На стелах будут указаны фамилии и инициалы всех участников Великой Отечественной войны из сел Зигаза, Бакеево, Бутаево, Уметбаево и Хайбуллино. Это около семисот человек», — сообщил он, добавив, что открыть памятник намерены 9 мая 2023 года.

По словам главы района, здесь будет новое ограждение, рабочие установят стелы с именами, смонтируют тротуарную плитку с бордюрами, обновят памятник, на территории установят фонари и скамейки.

«Сельчане сами вышли с такой инициативой, подали заявку в программу поддержки местных инициатив и уже собрали 160 тысяч рублей», — сообщил чиновник, отметив, что один миллион рублей был выделен из средств республиканского бюджета, из районного и сельского бюджетов на ремонт было направлено около полмиллиона рублей.