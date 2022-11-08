Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на городском фестивале «Мы вместе» было представлено казачье подворье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества.

Александр Комаров ИА REGNUM На казачьем подворье

Фестиваль традиций народов России состоялся во Дворце народного творчества. Центр казачьей культуры представил гостям этого праздника передвижную выставку под названием «Быт казаков Урала», обмундирование оренбургских казаков, а также наряды казачек. Кроме того, гости смогли принять участие в мастер-классах по фланкировке и тамбурной вышивке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в этом же дворце состоялся отчётный круг Оренбургского казачьего войска. Там же были награждены и казаки — участники специальной военной операции.