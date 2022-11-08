Казань, 8 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Татарии увеличился на 14% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 9,6 млрд долларов США. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

По объему экспорта в структуре промышленности республики порядка 25,1% занимает нефтедобыча, 21,5% — нефтепереработка, 21% — машиностроение, 16,4% — химия и нефтехимия, 3,9% — энергетика, 12,1% — прочее.

Министр отметил, что в 2022 году особое внимание уделяется поддержке организаций, испытывающих трудности с логистикой и перебои в поставках импортных составляющих производства. В связи с этим представительствами Татарии для осуществления поставок ведется поиск потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, прорабатываются возможные логистические цепочки через страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. По состоянию на октябрь 2022 года республика заключила договорные отношения с 80 субъектами РФ.

Подчеркивается, что выполняющие гособоронзаказ предприятия Татарии не приостановили работу из-за частичной мобилизации, а по отдельным направлениям объемы контрактов выросли в десятки раз.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии предприятия оборонно-промышленного комплекса задействованы в поставке вооружения и техники в российскую армию. При этом есть резервы. Для того, чтобы выполнить гособоронзаказ, следует полностью загрузить имеющиеся мощности и обеспечить рост объемов продукции, сказал глава РТ Рустам Минниханов.

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