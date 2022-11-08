Париж, 8 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Франция поддерживает запрет на использование глубоководных участков морского дна. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Twitter.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

«Франция поддерживает запрет на любое использование глубоководных участков морского дна. Я принимаю эту позицию. Вынесу эту тему на международные форумы», — написал глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация французских парламентариев призвала в Марокко выйти из визового кризиса, который уже более года отравляет франко-марокканские отношения.

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