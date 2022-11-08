Астана, 8 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Казахстан имеет возможность зарабатывать немалые деньги за счёт транзита российской нефти в Иран, причём без каких-либо затрат на создание транзитной инфраструктуры. Об этом заявил казахстанский политолог Максим Казначеев, передаёт телеграм-канал «LogiStan».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперт акцентировал внимание на том, что такой проект представляет интерес для всех его возможных участников в связке с российским транзитом, поскольку маршрут по восточному берегу Каспия пролегает по равнине.

«Это автоматически снижает время в пути. Плюс вся железнодорожная инфраструктура на территории Казахстана и Туркмении уже работает. Поэтому в северные и северо-восточные регионы Ирана грузы из Сибири и Южного Урала могли бы доставляться очень оперативно», — подчеркнул он.

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Также собеседник отметил низкую загруженность Западно-Казахстанской железной дороги, в отличие от альтернативного маршрута на северном берегу Каспия, который представляет собой единственную железнодорожную ветку, проходящую через Дагестан.

«Соответственно, вести грузы с Урала и Сибири на север Ирана через Казахстан и Туркмению перспективнее. Конечно, на первой стадии «обкатки маршрута» больших объёмов не будет. Да и товарооборот между Россией и Ираном будет расти постепенно. Но в качестве задела на будущее это направление очень интересно», — считает он.

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По словам Казначеева, Россия анонсировала поставку на север Ирана 5 млн тонн нефтепродуктов, большая часть которых будет доставляться через российские порты на Каспии, но часть грузов может быть переправлена по железной дороге через Западный Казахстан.

«Это позволит окупить железнодорожную ветку от Актау до Туркмении. Казахстан может на этом заработать. Пока немного по причине маленького объема. Но когда объем увеличится — вырастут и доходы от транзита», — подытожил эксперт.

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