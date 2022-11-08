Москва, 8 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Станислав Садальский высказал предположение по поводу возможных причин смерти основателя поп-группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Публикацию он разместил 8 ноября у себя телеграм-канале.

VOLOKOS Станислав Садальский

«Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной», — написал Садальский, напомнив подписчикам, что покойный препятствовал продюсеру Андрею Разину в получении прав на песни музыкального коллектива. «Может есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?» — предложил актёр, блогер и ведущий.

Напомним, Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года на 59-м году жизни. По имеющейся информации, причиной смерти стал обширный инфаркт.