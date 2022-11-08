Москва, 8 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Размер потерь мировых автобрендов от ухода из России был вполне прогнозируем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

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«При этом очевидно, что это потери лишь за прошедшие десять месяцев 2022 года, а перспективы на весь 2022 год можно обрисовать еще более удручающие, суммарные потери могут составить до 55-65 млрд долларов.

С другой стороны, это только финансовые потери, к ним еще нужно приплюсовать имиджевые потери, которые мировые автобренды понесут в других частях света и он исчислению поддается с большим трудом.

Ведь уход мировых автопроизводителей из России продемонстрировал всем остальным незападным странам мира, что пропагандируемая ЕС и США свобода торговли лишь миф, а при необходимости «наказать» за непослушание какую-либо страну, можно на любой крупный бизнес, присутствующий в этой стране надавить как следует и он, несмотря на очевидные потери после некоторого сопротивления, согласится.

Всё это свидетельствует лишь об одном, что в мировой экономике, по крайней мере в ее современной либеральной модели доминируют не правила ВТО, а правила гегемона и примат политики над экономикой, когда очевидные выгоды от устойчивого экономического сотрудничества приносится в жертву эфемерным и несбыточным политическим устремлениям уничтожить противника», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей).

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