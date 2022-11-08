Сеул, 8 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су извинился перед жителями страны за то, что правительство не сумело в должной мере защитить их жизни и обеспечить безопасность. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление глава правительства сделал 8 ноября в ходе заседания кабинета министров.

Премьер-министр сообщил, что правительство сделает всё возможное, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших в результате трагедии в сеульском районе Итхэвон, и чтобы подобное больше не повторилось.

Хан Док Су отметил, что важнейшим принципом работы с чрезвычайными ситуациями является их своевременное предотвращение. Глава правительства призвал профильные ведомства вплотную заняться проблемой безопасности, в том числе проводить своевременные проверки общественных объектов.

Напомним, трагедия произошла 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь празднования Хеллоуина. Из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате инцидента погибли 156 человек, включая 26 иностранцев.